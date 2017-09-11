В РФ на свой лад перекрутили заявление Меркель об оккупации Крыма

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Понедельник, 11 сентября 2017, 10:15

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на свой лад исказила перекрутила слова канцлера Германии Ангелы Меркель, которая приравняла аннексию Крыма Россией к разделу Германии.

Собственное толкование слов Меркель Захарова опубликовала на своей странице в Facebook, передает Европейская правда.

"Разве кто-то мог представить себе пару лет назад, что канцлер ФРГ возьмет и решит сложную крымскую дилемму, упомянув ее в контексте объединения Германии?" - написала Захарова.

Захарова заявила, что разделенным "не по своей воле народа является народ России и Крыма, а не Крыма и Украины".

"Теперь у нас есть дополнительный железобетонный аргумент, четко указывающий на историческую справедливость того, что произошло (аннексия Крыма). Поскольку разделенным не по своей воле народом является народ России и Крыма, а не Крыма и Украины, что подтверждено не только референдумом 2014 года, но и референдумами, а также попытками их проведения, имевшими место начиная с коллапса СССР.

Но с другой-то стороны, не исключаю, что завтра немецкие СМИ напишут, что "русские хакеры", которыми так активно пугают немцев, на этот раз "взломали" не сервер предвыборного штаба, а сразу кандидата ", - заявила Захарова.

Как известно, в интервью Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Меркель выступила категорически против того, чтобы смириться с аннексией Крыма Россией, и в качестве примера привела ситуацию с разделом Германии.

Меркель заявила: "Когда я слышу, например, что нам следует просто принять российскую аннексию Крыма, то я думаю: а что было бы с нами, если бы и в ГДР (Восточная Германия) применяли подобные лозунги?"

Темы: Меркель Росcия Крым
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