Дело о "прорыве Саакашвили" могут дополнить новыми статьями

В деле о прорыве госграницы экс-главой Грузии и Одесской области Михеила Саакашвили могут появиться другие статьи Уголовно-процессуального Кодекса.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Следователи военной прокуратуры установят, что, собственно говоря, произошло, соберут доказательства и квалифицируют это событие по статьям УКУ. Это незаконное пересечение государственной границы группой лиц, это организация незаконного пересечения государственной границы, нанесение телесных повреждений военнослужащим при исполнении служебных обязанностей. Возможно, появятся еще другие статьи", – отметил он.

В то же время нардеп, советник главы МВД Антон Геращено в комментарии телеканалу добавил, что сейчас полиция и прокуратура идентифицируют лиц, которые вместе с Саакашвили нарушили границу Украины.

Геращенко назвал это провокацией и "очень опасным прецедентом".

"Задача провокаторов была такая – чтобы увидеть кровь, чтобы кто-то их побил, чтобы власть использовала относительно них дубинки или оружие. Затем они могли бы дальше поднимать волну народного протеста. Этого не произошло. А к ответственности будем привлекать", – подчеркнул он.

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.



Изначально планировалось, что он пересечет границу в пункте пропуска "Краковец", однако Саакашвили воспользовался пунктом "Шегини". Польские пограничники пропустили известного политика, в "нейтральной зоне" автобус Саакашвили застрял, потому что украинская сторона закрыла границу под предлогом заминировании, но Саакашвили все же прорвался в Украину.

При этом Саакашвили не прошел пограничный контроль с украинской стороны. У пограничников был приказ не открывать огонь. Саакашвили поехал во Львов.



В МВД заявили, что во время "прорыва" границы сторонниками Саакашвили 11 полицейских и 5 пограничников получили телесные повреждения.



Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы экс-президентом Грузии и экс-главой Одесской ОГА, а также его сторонниками.