"Прорыв" Саакашвили: украинский посол отрицает вызов в МИД Польши

Посол Украины в Польше Андрей Дещица утверждает, что распространенная в СМИ информация о его якобы вызове в польский МИД относительно Саакашвили не соответствует действительности.

Об этом он сообщил в Twitter.

"В МИД РП меня не приглашали. Мы были в контакте с польскими партнерами, оказывали содействие гражданам Украины, которые не могли вовремя выехать из Перемышля", - написал он.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на заявление евродепутата Яцека Сариуш-Вольского, что в польский МИД был вызван посол Украины в Польше для дачи объяснений по "делу Саакашвили".