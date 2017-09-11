Саакашвили во Львове проводит совещание с украинскими политиками

2849 просмотров
Понедельник, 11 сентября 2017, 12:57

Одесский экс-губернатор Михеил Саакашвили проводит совещание во львовской гостинице "Леополис", в котором принимает участие Юлия Тимошенко и другие политики.

Об этом в понедельник сообщил журналистам во Львове народный депутат из фракции "Самопомич" Егор Соболев, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас мы проведем совещание, во время которого решим, что делать дальше. А потом они выйдут к вам, и Саакашвили расскажет, что лично он планирует делать", - сказал депутат.

В отель "Леополис", где проходит совещание, прибыли лидер партии "Батькивщина", депутат ВР Юлия Тимошенко, народный депутат из ее фракции Сергей Власенко, представители львовской организации партии "Батькивщина", а также сам Егор Соболев.

О других участниках совещания пока неизвестно.

Сообщается, что из здания отеля вышла жена Саакашвили Сандра, которая вместе с сыном пошла в город на прогулку.

Темы: Саакашвили Львов Тимошенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Прорыв Саакашвили: В деле появилась новая статья 11 сентября 2017, 12:41
Порошенко: Саакашвили на границе совершил преступление 11 сентября 2017, 12:27
Адвокаты просят у Киева дополнительной защиты для Саакашвили - в Грузии могут пытать 11 сентября 2017, 12:27
powered by lun.ua
Главные новости
Саакашвили во Львове проводит совещание с украинскими политиками
Прорыв Саакашвили: В деле появилась новая статья
Порошенко: Саакашвили на границе совершил преступление
Оккупанты дали Чийгозу 8 лет колонии строгого режима
Все новости
фото

Библиотека будущего. Во Львове открыли Центр Шептицкого

Собака-путешественница

Зачем киевляне подобрали щенка в Индии и путешествуют с ним по миру