Саакашвили во Львове проводит совещание с украинскими политиками

Одесский экс-губернатор Михеил Саакашвили проводит совещание во львовской гостинице "Леополис", в котором принимает участие Юлия Тимошенко и другие политики.

Об этом в понедельник сообщил журналистам во Львове народный депутат из фракции "Самопомич" Егор Соболев, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас мы проведем совещание, во время которого решим, что делать дальше. А потом они выйдут к вам, и Саакашвили расскажет, что лично он планирует делать", - сказал депутат.

В отель "Леополис", где проходит совещание, прибыли лидер партии "Батькивщина", депутат ВР Юлия Тимошенко, народный депутат из ее фракции Сергей Власенко, представители львовской организации партии "Батькивщина", а также сам Егор Соболев.

О других участниках совещания пока неизвестно.

Сообщается, что из здания отеля вышла жена Саакашвили Сандра, которая вместе с сыном пошла в город на прогулку.