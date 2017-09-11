Боевики активны на донецком направлении и в секторе "М" – штаб АТО

За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших и раненых в рядах украинских войск нет.

Об этом сообщил на брифинге 11 сентября спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, описав ситуацию в горячих точках.

"На донецком направлении с начала суток до 20 часов боевые действия велись в Зайцево и Авдеевке. Оккупанты активно нарушали режим тишины и днем, и ночью, применяя легкое вооружение и бронетехнику", – рассказал полковник.

"В 20:30 враг начал активно обстрел Новолуганского с применением миномета и БМП, который длился почти полтора часа. В это же время боевики также активизировались на других участках фронта – в Майорске, Верхнеторецком и Песках", – отметил спикер АТО.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 22 вражеских обстрелов. В не менее семи эпизодах украинские войска открывали огонь.

На мариупольском направлении, 10 сентября неспокойно было практически по всему фронту.

"Следует отметить, что значительная часть вражеских обстрелов была достаточно продолжительной. В Лебединском и Широкино оккупанты применяли минометы. Основными" горячими точками "в воскресенье были Водяное (9 обстрелов) и Лебединский (4 обстрелы)", - сказал Лысенко.

Также, по данным штаба, противник нарушал режим тишины в Марьинском и Волновахском районах. Украинские войска несколько раз открывали огонь.

На луганском направлении противник совершил шесть обстрелов украинских позиций в Крымском и Новотошковском, причем в основном во второй половине дня. Оккупанты дважды применяли минометы в Новотошковском, причем огонь велся с разных площадок.

Полковник отметил, что все обстрелы были непродолжительными – до десяти минут.

Украинская правда