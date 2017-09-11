ЕС призывает Россию освободить украинских политзаключенных

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Понедельник, 11 сентября 2017, 14:02

ЕС призвала Россию освободить всех граждан Украины, незаконно задержанных или осужденных в России или незаконно аннексированном Крыму.

Об этом сообщает Посольства Украины в Польше в Twitter.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица призвал Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ повлиять на Россию для освобождения украинских политзаключенных.

Как известно, с 11 по 22 сентября в Варшаве БДИПЧ ОБСЕ проводит ежегодное заседание по реализации мер по вопросам человеческого измерения.

Как известно, 11 сентября Российский суд в Крыму присудил Ахтему Чийгозу 8 лет колонии строгого режима.

Темы: Крым аннексия Росcия права человека
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