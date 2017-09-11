ЕС призывает Россию освободить украинских политзаключенных
ЕС призвала Россию освободить всех граждан Украины, незаконно задержанных или осужденных в России или незаконно аннексированном Крыму.
Об этом сообщает Посольства Украины в Польше в Twitter.
EU calls on #Russia to free all Ukrainian citizens illegally detained, tried, or convicted in Russia/illegally annexed Crimea #HDIM2017 pic.twitter.com/geahGZOpky— UK Delegation OSCE (@UKOSCE) September 11, 2017
Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица призвал Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ повлиять на Россию для освобождения украинских политзаключенных.
.@MFA_Ukraine @SergiyKyslytsya закликав @osce_odihr вплинути на РФ, щоб зупинити агресію, звільнити політ в'язнів #LetMyPeopleGo #HDIM2017 pic.twitter.com/iLriy9pmea— Ukraine in Poland (@UKRinPL) September 11, 2017
Как известно, с 11 по 22 сентября в Варшаве БДИПЧ ОБСЕ проводит ежегодное заседание по реализации мер по вопросам человеческого измерения.
Как известно, 11 сентября Российский суд в Крыму присудил Ахтему Чийгозу 8 лет колонии строгого режима.
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