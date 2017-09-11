ЕС призывает Россию освободить украинских политзаключенных

ЕС призвала Россию освободить всех граждан Украины, незаконно задержанных или осужденных в России или незаконно аннексированном Крыму.

Об этом сообщает Посольства Украины в Польше в Twitter.

EU calls on #Russia to free all Ukrainian citizens illegally detained, tried, or convicted in Russia/illegally annexed Crimea #HDIM2017 pic.twitter.com/geahGZOpky — UK Delegation OSCE (@UKOSCE) September 11, 2017

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица призвал Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ повлиять на Россию для освобождения украинских политзаключенных.

Как известно, с 11 по 22 сентября в Варшаве БДИПЧ ОБСЕ проводит ежегодное заседание по реализации мер по вопросам человеческого измерения.

Как известно, 11 сентября Российский суд в Крыму присудил Ахтему Чийгозу 8 лет колонии строгого режима.