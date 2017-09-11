В Украине могут запретить въезд еще 3 российским артистам

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Понедельник, 11 сентября 2017, 14:14

Служба безопасности Украины может запретить въезд на территорию Украины звездам российской эстрады – Екатерине Чупринине (Катя Лель), Иракли Пирцхалаве (Иракли) и Андрею Залужному (Андрей Гризли).

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе ведомства.

10 сентября российские артисты Катя Лель, Иракли и "Гризли" выступили в оккупированном Донецке на концерте, приуроченному к празднованию "Дня освобождения Донбасса".

О концерте сообщили издания, подконтрольные боевикам, и даже опубликовали фото.

 

В СБУ уверяют, что пока не возбуждали против них никаких дел, поскольку не слышали о концерте и ничего не знают о данных артистах, но если они нарушили законодательство Украины, то понесут за это наказание.

"Если будет факт нарушения данными лицами законодательства Украины, то против них будут введены санкции, в том числе и будет запрещен въезд на территорию Украины", - заявили в пресс-службе.

Ранее Служба безопасности Украины запретила въезд в страну 140 российским деятелям культуры, в том числе 50 из них – в период с 3 декабря 2015 года по 29 октября 2016 года.

Яна Миланова, УП

Темы: СБУ Донбасс Росcия
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