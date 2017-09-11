Президент Молдовы хочет, чтобы Украина отказалась от закона "Об образовании"

Президент Молдовы Игорь Додон хочет, чтобы Украина отменила новый закон "Об образовании" из-за языкового вопроса.

Соответствующее обращение он разместил на своем Facebook, передает "Украинская правда. Жизнь".

"Выражаю озабоченность судьбой широкого сообщества румын и молдаван, проживающих на территории Украины", - написал президент.

Он считает, что община румын и молдаван в Украине сейчас рискует "подвергнутся денационализации вследствие несправедливого закона, введенного в Киеве".

По мнению Додона, новый закон "Об образовании", принятый Верховной Радой, приведет к "отмене системы образования на родном языке для этнокультурных меньшинств в Украине".

"Я, будучи президентом Республики Молдова, обращаюсь к киевским властям с призывом пересмотреть свою новую политику в отношении этнокультурных меньшинств. Напоминаю им, что в Молдове права украинской общины соблюдаются", - добавил Додон.

Он сказал, что в Молдове есть целый ряд школ с преподаванием на украинском языке.

"Очень надеюсь, что нынешнее политическое руководство в Киеве осознает негативные последствия этого закона и предпримет соответствующие шаги, чтобы отказаться от него", - сказал президент Молдовы.

Напомним, что сразу после принятия закона "Об образовании" в Верховной Раде румынское сообщество попросило президента Петра Порошенко ветировать этот закон с тем, что он, мол, "неконституционный".

"Ст. 7. о языке образования содержит нормы, противоречащие статьям 10, 22, 23, 53 Конституции Украины и прокладывают путь к языковой ассимиляции национальных меньшинств", - говорится в открытом письме.

Также свою обеспокоенность озвучили румынский, венгерский и польский МИД.

Заместитель министра образования и науки Павел Хобзей в эфире "Громадського радіо" сообщил, что всего около 10% учащихся в Украине обучаются на других языках, а 90% школьников учатся на украинском языке.

Он уточнил, что "большинство учатся на русском языке".

Новым законом предусмотрено, что изменения языка преподавания начнутся в учебном году 2020 года.

"Право учиться на языке меньшинства будут иметь только в дошкольных учреждениях и в начальных школах. В основной школе с 5 по 9 класс и старшей профильной с 10 по 11 (а в будущем по 12-й) обучение общеобразовательным предметам будет осуществляться на украинском языке, но параллельно будет изучение языка, литературы, истории национального меньшинства на языке национального меньшинства", - говорит Хобзей.

В Заключительных положениях к закону "Об образовании" указано, что лица, принадлежащие к коренным народам, национальным меньшинствам Украины и начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, которые действуют до вступления в силу данного закона с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.

"Это означает, что дети, в 7 или 10 классе, далее будут учиться на языке меньшинства и этот учебный год проведут, как запланировано. А в следующем году с 1 сентября в школах от 5 по 9 и в 10 -11 классах мы совместно с органами управления образования будем определять, какие предметы будут преподаваться на украинском языке, а какие останутся преподаваться на языке национального меньшинства", - отметил замминистра.

"А с 2020 года с 5 по 11 классов все изучать общеобразовательные предметы на украинском языке, а на языке национальных меньшинств язык и литературу меньшинства", - добавил он.