В Одесской области банда под видом СБУ грабила иностранцев

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Понедельник, 11 сентября 2017, 14:52

Сотрудники управления внутренней безопасности СБУ задержали злоумышленников, которые занимались разбойными нападениями на иностранцев, под видом проведения следственных действий "сотрудниками спецслужбы".

Об этом сообщает 11 сентября пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что организатор группировки, который находится в розыске, явился к бизнесмену одной из стран Южной Азии якобы для проведения СБУ обыска и завладел его автомобилем.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали три факта "отжима" злоумышленниками имущества и денег у иностранцев", – говорится в сообщении.

Оперативники СБУ совместно с полицией задержали организатора и двух сообщников в Одессе и обнаружили у них похищенное авто.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли поддельное решение суда, которое участники группировки "демонстрировали" во время разбойных нападений.

 
сбу

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 187 и ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины.

Организатору суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Темы: СБУ Одесская область
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