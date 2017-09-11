Фискалы объяснили, почему не дали данные о давних доходах Порошенко

Столичная фискальная служба не предоставила Национальному агентству по предупреждению коррупции информацию о доходах Петра Порошенко в 1998-2014 годах, так как их нет в Государственном реестре.



Это следует из ответа Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве на запрос эксперта по вопросам противодействия коррупции Глеба Каневского, который он предоставил "Украинской правде".



Запрос на получение публичной информации эксперт направлял 29 августа.

28 августа НАПК сообщило, что проверило декларации действующего президента за 2015 и 2016 годы, но в предоставлении сведений о выплаченных Порошенко и членами его семьи суммах за 1998-2014 годы в Фискальной службы отказали.

Киевское управление ГФС отмечает, что "налогоплательщик имеет право на неразглашение контролирующим органом (должностным лицом) сведений о таком плательщике без его письменного согласия и сведений, составляющих конфиденциальную информацию, государственную, коммерческую или банковскую тайну... кроме случаев, когда это предусмотрено законами".

По закону о предотвращении коррупции, Национальное агентство по предупреждению коррупции имеет право получать от госорганов "необходимую для выполнения возложенных на него задач" и имеет доступа к их информационным базам данных.



Однако ответ НАПК "формируется при наличии данных в государственном реестре" – и действующий порядок не предусматривает предоставление "отдельных сведений о доходах, отраженных в представленных налогоплательщиками налоговых декларациях о благосостоянии и доходах и/или налоговых декларациях плательщика единого налога физического лица-предпринимателя, которые отсутствуют в государственном реестре", заявляют фискалы.



Законодательство не позволяет "безосновательное распространение информации о лице", поэтому информация, о которой шла речь в запросе, может быть предоставлена: 1) по решению суда; 2) с письменного согласия лица, которого касается запрос; 3) в случае указания даты и номера уголовного производства и тому подобное.



ГУ ГФС в Киеве также уточняет, что предложило Национальному агентству по предупреждению коррупции обмениваться информацией из госреестра в формате "запрос – ответ" в соответствии с действующим порядком.

Алена Рощенко, УП