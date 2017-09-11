НАБУ жалуется, что в некоторых делах полтора года не начинаются суды

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Понедельник, 11 сентября 2017, 15:25

Из 86 дел, направленных НАБУ и САП в суд, решения приняты в 23, а в законную силу вступили только 17 обвинительных приговоров.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

В ведомстве отмечают, что судебное разбирательство еще не начато в трети дел, в которых детективы НАБУ завершили досудебное расследование, а прокуроры САП направили обвинительный акт в судебные инстанции. По некоторым делам рассмотрение по существу не начинается уже более полутора лет.

 

"Среди основных причин "затягивания" рассмотрения стоит отметить проблемы с определением подсудности, занятость и отпуска судей, неявки стороны защиты и тому подобное. Например, в производстве по факту предоставления неправомерной выгоды военному прокурору Южного региона Украины запланированном на 19 августа подготовительное заседание не состоялось. Следующее же назначили аж через 2 месяца - на 18 октября", - сказано в сообщении.

По подсчетам антикоррупционного бюро, общий размер ущерба, нанесенный подозреваемыми в коррупции в 86 указанных делах, достигает 3,45 миллиардов гривен.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник заявлял о саботаже судами антикоррупционных дел.

По его словам, из восьми десятков дел, которые НАБУ и САП направили в суд, рассмотрение каждой четвертой до сих пор не начали. Есть лишь единичные приговоры, большинство которых касаются второстепенных участников коррупционных схем.

Украинская правда

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