Скандал с Саакашвили: полиция рассказала подробности драки на границе

Неизвестные 10 сентября устроили столкновение с работниками полиции, охранявшими правопорядок на возле пункта пропуска "Шегини", как следствие - 11 полицейских травмированы.

Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции во Львовской области.

Правоохранители рассказали, что 10 сентября к ним поступило сообщение о незаконном пересечении госграницы в районе пункта пропуска "Шегини". Позже группа граждан устроила там драку с работниками полиции, в результате чего пострадали пять патрульных и шесть бойцов полиции особого назначения.

"Правоохранители получили разной степени телесные повреждения. У одного из них диагностирован перелом плечевой кости", - отметили в полиции.

По факту этих событий открыты два уголовных производства - по ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ст.342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

"Мы сделали все от нас зависящее, чтобы ни один участник акции, а также граждане, которые намеревались законно пересечь границу, не пострадали. Однако организаторы акции не смогли соблюсти задекларированные намерения акции. Поэтому во время этих событий пострадали 11 полицейских", - цитируются в сообщении слова начальника полиции Львовской области Валерия Середы.

По его словам, сейчас ведутся следственные действия - обзор места происшествия, опрос свидетелей, установление всех участников и обстоятельств, проводятся экспертизы.

"Полиция документирует эти преступления, чтобы виновные понесли предусмотренную законодательством ответственность", - подчеркнул Середа.

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

Изначально планировалось, что он пересечет границу в пункте пропуска "Краковец", однако Саакашвили воспользовался пунктом "Шегини". Польские пограничники пропустили известного политика, в "нейтральной зоне" автобус Саакашвили застрял, потому что украинская сторона закрыла границу под предлогом заминировании, но Саакашвили все же прорвался в Украину.

При этом Саакашвили не прошел пограничный контроль с украинской стороны. У пограничников был приказ не открывать огонь. Саакашвили поехал во Львов.

В МВД заявили, что во время "прорыва" границы сторонниками Саакашвили 11 полицейских и 5 пограничников получили телесные повреждения.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы экс-президентом Грузии и экс-главой Одесской ОГА, а также его сторонниками.

Позже появилась информация, что полиция открыла по данным событиями еще одно дело.

Украинская правда