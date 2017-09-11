Киев потребует экстрадиции Чийгоза – Чубаров

Украинские власти будут добиваться экстрадиции в Украину осужденного в аннексированном Крыму Ахтема Чийгоза после вступления приговора в силу.

Об этом на пресс-конференции 11 сентября в Киеве сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров, сообщают "Крым.Реалии".

"Как только приговор вступит в окончательную силу, то одновременно с обращением в Европейский суд по правам человека, украинское государство при нашем (Меджлиса кримскотатарского народа – ред.) содействии будет настаивать на его экстрадиции на территорию Украины", – добавил Чубаров.

Он добавил, что у него были опасения относительно того, как оккупационный суд в Крыму определит гражданство Чийгоза в приговоре.

"В приговоре его определили как гражданина Украины. Это дает Украине возможность говорить об экстрадиции Ахтема Чийгоза согласно действующим международным договорам между Украиной и Россией", - подытожил Чубаров.