Киев потребует экстрадиции Чийгоза – Чубаров

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Понедельник, 11 сентября 2017, 16:11

Украинские власти будут добиваться экстрадиции в Украину осужденного в аннексированном Крыму Ахтема Чийгоза после вступления приговора в силу.

Об этом на пресс-конференции 11 сентября в Киеве сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров, сообщают "Крым.Реалии".

"Как только приговор вступит в окончательную силу, то одновременно с обращением в Европейский суд по правам человека, украинское государство при нашем (Меджлиса кримскотатарского народа – ред.) содействии будет настаивать на его экстрадиции на территорию Украины", – добавил Чубаров.

Он добавил, что у него были опасения относительно того, как оккупационный суд в Крыму определит гражданство Чийгоза в приговоре.

"В приговоре его определили как гражданина Украины. Это дает Украине возможность говорить об экстрадиции Ахтема Чийгоза согласно действующим международным договорам между Украиной и Россией", - подытожил Чубаров.  

Темы: крымские татары Крым аннексия права человека
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