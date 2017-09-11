Аваков готов рассылать соратникам Саакашвили повестки

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Понедельник, 11 сентября 2017, 16:21

Несколько человек из числа тех, кто в воскресенье прорвался на границе с Саакашвили, уже обратились в пункт пропуска "Шегини" для надлежащего прохождения таможенного контроля.

Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков во время брифинга в понедельник.

"Каждый, кто перешел границу нелегально... должен явиться на пункт "Шегини", для того чтобы пройти процедуру оформления таможенного контроля. Ряд людей уже так и сделала, из числа журналистов и иностранцев, которые поняли, в какую ситуацию попали", - сказал он.

"Нацполиция начала уголовное производство и мы настаиваем, чтобы каждый из участников этой акции явился в полицию для дачи показаний. Явятся сами - хорошо. Нет, соответствующие повестки уже сегодня будут рассылаться участникам событий", - добавил Аваков.

Как известно, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Саакашвили должен оформить свой въезд в Украину или на пункте "Шегини", или в Миграционной службе.

Украинская правда

Темы: Саакашвили Аваков
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