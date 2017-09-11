В Грузии назвали "внутриукраинским" конфликт с Саакашвили

В администрации президента Грузии отказались комментировать ситуацию вокруг бывшего грузинского президента, экс-губернатора Одесской области Саакашвили.

Об этом заявила политический секретарь президента Грузии Пикра Чихрадзе в понедельник журналистам, передает "Интерфакс-Тбилиси".

"Этот процесс, который мы увидели, является внутриполитической темой (Украины – ред.), внутриполитическим вопросом соседней страны, страны, которая является нашим партнером", - сказала она.

По ее словам, в администрации президента Грузии не видят необходимости делать лишние комментарии по этому поводу.

"Как будет этот процесс развиваться, это мы все с вами увидим", - отметила Чихрадзе.

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

Изначально планировалось, что он пересечет границу в пункте пропуска "Краковец", однако Саакашвили воспользовался пунктом "Шегини". Польские пограничники пропустили известного политика, в "нейтральной зоне" автобус Саакашвили застрял, потому что украинская сторона закрыла границу под предлогом заминировании, но Саакашвили все же прорвался в Украину.

При этом Саакашвили не прошел пограничный контроль с украинской стороны. У пограничников был приказ не открывать огонь. Саакашвили поехал во Львов.

В МВД заявили, что во время "прорыва" границы сторонниками Саакашвили 11 полицейских и 5 пограничников получили телесные повреждения.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы экс-президентом Грузии и экс-главой Одесской ОГА, а также его сторонниками.

Позже появилась информация, что полиция открыла по данным событиями еще одно дело.