В ЕС видят опасность увольнения главы НАБУ из-за проведения аудита

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Понедельник, 11 сентября 2017, 17:35

Генеральный директор Европейского бюро по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества (OLAF) Джованни Кесслер считает, что возможный аудит Национального антикоррупционного бюро Украины может быть использован для увольнения главы НАБУ Артема Сытника.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде", опубликованном в понедельник.

"Надлежащий аудит следует проводить только через несколько лет, когда деятельность учреждения уже хорошо устоялась. Тогда можно оценить, как она работает, а не сейчас, когда НАБУ еще находится в процессе становления", - заявил он.

"Я вижу опасность, что запланированный аудит НАБУ будет проведен только для того, чтобы по его результатам уволить главу агентства, - добавил Джованни Кесслер. - То есть что для кого-то это - некая возможность отстранения его от должности. Поэтому независимость председателя бюро может оказаться под угрозой, что было бы очень плохо".

В 2015 году Джованни Кесслер был членом комиссии по отбору руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины. Сейчас он является членом Международного антикоррупционного консалтингового совета, благодаря Антикоррупционной инициативе ЕС будет помогать в работе комитета Верховной рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Европейская правда

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