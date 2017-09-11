У сына депутата из партии Ляшко похитили автомобиль

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Понедельник, 11 сентября 2017, 17:36

Неизвестные похитили автомобиль сына депутата Верховной Рады из Радикальной партии Олега Ляшко - Виктора Вовка.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик.

"Автомобиль был похищен несколько дней назад", - сказала Блищик.

В Нацполиции добавили, что по факту похищения открыто уголовное производство.

Как передают "Украинские новости", речь идет об автомобиле Mazda CX5. На вопрос "Украинской правды" о подтверждении этой информации Блищик ответила, что не помнит марку автомобиля.

18 августа сообщалось о похищении служебного автомобиля заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича.

20 августа полицейские нашли авто и поймали пятерых его похитителей, а 22 августа - суд постановил взять их под стражу.

София Лукашова, для УП

Темы: Киев криминал
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