Украинцы стали чаще ездить в Россию - Госпогранслужба

В первом полугодии 2017 количество украинских туристов в России выросла на 56,1%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной пограничной службы, в понедельник были обнародованы на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), передает Интерфакс.

Госпогранслужба зафиксировала 2673000 украинский, выехавших в Россию, что на 56,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

Наибольшее количество украинский за этот период выехала в Польшу - 4,341 миллиона человек, что на 45,4% меньше первого полугодия 2016 года.

Топ-3 стран, куда выезжали больше украинских граждан, замыкает Венгрия - 1,447 миллиона человек, что на 6,7% больше прошлогоднего показателя за этот срок.

По данным Госпогранслужбы, за первое полугодие в Украине в целом въехало 6,3 миллиона туристов, что на 8,7% больше такой же показатель прошлого года.

На 55,3% возросло количество белорусов, въехавших в Украину, - до 1,048 миллиона за первое полугодие. Это 16,6% от всех иностранцев, пересекли границу Украины.

Треть всех иностранцев, въехавших в Украину за указанный период - граждане Молдовы (2013000). Однако эта цифра несущественно отличается от прошлогодних данных за этот же период - на 1,3% больше.

Туристов из России увеличилось на 4% - до 620 280 человек.

Ранее сообщалось, что государственная пограничная служба Украины усилила патрулирование границ на всех участках в связи с проведением российско-белорусских учений "Запад-2017" 14-20 сентября.