Адвокат встретился с Грибом в краснодарском СИЗО

Адвокат пропавшего в Беларуси и удерживаемого в краснодарском СИЗО Павла Гриба Андрей Сабинин встретился со своим подзащитным.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Встретился в СИЗО с Павлом Грибом. Выглядит нормально, но беспокоится, что без лекарств. Также не решены бытовые проблемы", - написал Сабинин.

Он также добавил, что не может комментировать суть обвинения Гриба более подробно, поскольку дал подписку о неразглашении.

На просьбу "Украинской правды" сообщить больше информации об условиях содержания Гриба и его самочувствии адвокат отказался.

Ранее сообщалось, что к задержанному российскими спецслужбами Грибу не пускают адвоката.

Отец удерживаемого в СИЗО в Краснодарском крае у Павла Гриба заявил, что содержание его сына без лекарств может привести к фатальным последствиям.

Украинская правда