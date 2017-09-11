Главные новости дня

Подборка самых важных новостей за 11 сентября на Украинской правде.

О Саакашвили. Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы экс-президентом Грузии и экс-главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили, а также его сторонниками. Позже в деле появилась новая статья.

По предварительным оценкам пограничников, 10 сентября украинскую государственную границу в пункте пропуска "Шегини" пересекли около 6 десятков человек.

Президент Петр Порошенко заявил, что прорыв Саакашвили и его соратников является преступлением и не требует политических оценок.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Саакашвили должен оформить свой въезд в Украину либо на пункте "Шегини", либо в Миграционной службе.

А "Радикальная партия Олега Ляшко" призывает провести внеочередное заседание Верховной Рады из-за ситуации с прорывом Саакашвили.

О миротворцах. Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности учесть в инициативе о миротворцах ООН в Донбассе их право охранять миссию ОБСЕ не только на линии соприкосновения, но и в других местах.

О Динамо. Киевскому "Динамо" засчитали техническое поражение 0:3 за неявку 27 августа на матч против ФК "Мариуполь".

О российских артистах. Служба безопасности Украины может запретить въезд на территорию Украины звездам российской эстрады – Екатерине Чупринине (Катя Лель), Иракли Пирцхалаве (Иракли) и Андрею Залужному (Андрей Гризли).