Британские парламентарии поддержали отказ от законов ЕС

154 просмотра
Вторник, 12 сентября 2017, 06:15

Палата общин одобрила законопроект, предусматривающий в рамках Brexit преимущесво британского права над европейским на территории страны.

Об этом пишет DW.com.

Документ предполагает установление на территории страны примата британского законодательства над европейским в рамках Brexit, а также освобождает Лондон от необходимости подчиняться юрисдикции Европейского суда.

Кроме того, законопроект отменит действие Акта о Европейских сообществах 1972 года, который содержит правовую базу из около 12 тысяч положений, разработанную перед вступлением Великобритании в Евросоюз.

Цель нового документа - гарантировать, что после выхода из состава ЕС страна будет обладать полностью функционирующей правовой системой.

В поддержку Repeal Bill проголосовали 326 парламентариев, против - 290. Обсуждение законопроекта продолжалось около 13 часов и затянулось за полночь.

Чтобы документ вступил в силу, необходимо, чтобы его еще одобрила Палата лордов, а также подписала королева Елизавета II. Против Repeal Bill выступают лейбористы, а также многие члены правящей Консервативной партии.

Темы: Великобритания ЕС
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Британии впервые проголосуют за законопроект о Brexit 11 сентября 2017, 09:28
Иран и РФ подозревают в содействии разработкам ядерного оружия КНДР 10 сентября 2017, 05:10
Британия должна будет платить Брюсселю за Brexit до 2023 года - еврокомиссар 2 сентября 2017, 14:45
powered by lun.ua
Главные новости
В ЕП предложили отмены роуминга для Украины
Совбез ООН единогласно ввел новые санкции против КНДР
Чубаров анонсировал митинг в Киеве в поддержку Чийгоза
ЕСПЧ просит Россию доложить о состоянии здоровья Гриба – правозащитница
Все новости
графики недели

Женщины зарабатывают меньше мужчин, а в Украине выросло количество авто на "бляхах"

Меньше ошибок

13 сервисов для повышения украинской грамотности