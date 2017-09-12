Правоохранители пришли в гостиницу, где живет Саакашвили

Пограничники и полицейские пришли в гостиницу, где остановился Михэил Саакашвили.



Об этом сообщает Иван Слободянюк в Facebook.



Они пришли якобы для того, чтобы сообщить Саакашвили, что он незаконно пересек государственную границу в пункте пропуска "Шегини".



Как сказано в живой трансляции, в помещение правоохранители пришли в 7 утра.





Самого Саакашвили на видео, но присутствует народный депутат Семен Семенченко.