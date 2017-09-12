Правоохранители пришли в гостиницу, где живет Саакашвили
Пограничники и полицейские пришли в гостиницу, где остановился Михэил Саакашвили.
Об этом сообщает Иван Слободянюк в Facebook.
Они пришли якобы для того, чтобы сообщить Саакашвили, что он незаконно пересек государственную границу в пункте пропуска "Шегини".
Как сказано в живой трансляции, в помещение правоохранители пришли в 7 утра.
Самого Саакашвили на видео, но присутствует народный депутат Семен Семенченко.
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