Глава МИД Германии: санкции против России следует отменять постепенно

531 просмотр
Вторник, 12 сентября 2017, 09:20

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что санкции ЕС, введенные против России из-за ее действий в Украине, должны быть поэтапно отменены, при выполнении международно согласованного соглашения о прекращении огня.

Об этом сообщает Reuters., передает "Европейская правда"

"Официальное соглашение заключается в следующем: только, если будет 100-процентный мир, то мы снимем 100 процентов санкций", - сказал Габриэль во время панельной дискуссии, организованной немецким ежедневным бизнес-изданием Handelsblatt в Берлине.

Габриэль заявил, что по его мнению, это "абсолютно нереалистична" позиция.

"Мы ввели санкции постепенно, и мы постепенно будем снимать их - это действительно общеизвестный факт", - сказал Габриэль.

Он также заявил, что если бы в Восточной Украине было установлено длительное перемирие, то Соединенные Штаты, вероятно, также готовы были бы сделать подобные шаги.

Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Зигмар Габриэль выступил за снятие санкций с России еще до полного выполнения минских договоренностей.

А канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции Европейского Союза против России будут сняты только после достижения мира на Востоке Украины.

Темы: санкции Росcия Германия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
МИД Германии допускает постепенное снятие санкций с России 12 сентября 2017, 04:48
В ЕП предложили отмены роуминга для Украины 12 сентября 2017, 03:54
Совбез ООН единогласно ввел новые санкции против КНДР 12 сентября 2017, 02:59
powered by lun.ua
Главные новости
Правоохранители пришли в гостиницу, где живет Саакашвили
Хроника 12 сентября. Луценко напоминает Яценюку о жизни кроликов, а Шуфрич угрожает лопатой
Сутки в АТО: 36 обстрелов, боевики применили минометы на Луганщине
В ЕП предложили отмены роуминга для Украины
Все новости
Первая помощь

14 распространенных ошибок при оказании первой медпомощи

От создателей

Бренд одежды с авиационной тематикой от студентов НАУ