Пограничники зачитали Саакашвили админпротокол о нарушении границы

Представитель Государственной пограничной службы зачитал Михеилу Саакашвили административный протокол о незаконном пересечении им украинской госграницы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Это произошло во вторник возле львовской гостиницы "Леополис" в присутствии журналистов, народных депутатов и адвокатов Саакашвили.

Саакашвили на это сказал, что хорошо разбирается в юриспруденции и знает, что протокол должны были вручить в течение трех часов после предполагаемого нарушения им границы, сейчас же попытки пограничников сделать это являются незаконными. Правдивость этого заявления подтвердили адвокаты бывшего губернатора.

"Если бы они принесли этот протокол в течение трех часов, когда мы пересекли границу - они не могут сказать, что я где-то прятался, я был на главной площади Львова вместе с тысячами львовян - я бы взял без вопросов этот протокол. Но то, что сейчас они приносят - это нарушение закона", - сказал экс-президент Грузии.

Его адвокаты подтвердили правдивость этого заявления, ссылаясь на нормы Кодекса об административных правонарушениях. Они заявили, что это первое нарушение со стороны пограничников касательно процедуры вручении этого протокола Саакашвили.

Пограничник зачитывает Саакашвили админпротокол о нарушении им границы Скрин-шот с трансляции телеканала NewsOne

По словам присутствующего депутата ВР Юрия Деревянко, ознакомление с протоколом - длительная процедура, которая может занять около часа.

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