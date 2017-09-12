"1+1 медиа" спрашивает, не выгонит ли их Нацбанк, и просит у МВД охрану

Национальный банк планирует до 25 сентября осуществить отчуждение киевской здания, которое арендует "1+1 медиа", так как оно было залогом в процедуре рефинансирования "Приватбанка".



Поэтому медиагруппа попросила Нацбанк объяснить, что будет с арендой, которая оплачена до марта 2018 года.



Кроме того, "1+1 медиа" просит Министерство внутренних дел охранять здание на Кирилловской, 23, сообщает медиагруппа в пресс-релизе.



28 августа Генеральная прокуратура получила разрешение на осмотр столичного здания по адресу ул. Кирилловская, 23, которое "1+1 медиа" арендует с 2012 года.



Компания уточняет, что 29 августа получила письмо от ООО "Подол-Недвижимость" о том, что НБУ планирует до 25 сентября 2017 года отчуждение здания, поскольку оно является залоговым имуществом по процедуре рефинансирования "Приватбанка".



От "Подол-Недвижимость" требуют оплатить всю сумму кредита – 4406807 586,50 грн, хотя оценочная стоимость здания, согласно договору ипотеки, составляет 258 027 976,00 грн, отмечает медиагруппа.



Узнав о планах Нацбанка, "1+1 медиа" обратились к НБУ с просьбой прояснить ситуацию с дальнейшей арендой, учитывая то, что компания оплатила аренду до марта 2018 года. "Ответ до сих пор ожидается", – информирует медиагруппа.



"Мы очень хотим ошибаться, но это похоже на очередную попытку политического давления. После истории с лицензией в декабре прошлого года, сейчас начинается история со зданием. Мы единственный арендатор, поэтому нам очевидно, что действия направлены против нас", – заявил генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко.



"Перевести весь телецентр – это вопрос нескольких месяцев. Съехать в течение двух недель – физически невозможно, и это абсолютный нонсенс, учитывая, что еще в 2013 году мы оплатили аренду до 2018 года. Мы до сих пор не получили ответ от НБУ, и если это не политическая акция, то, конечно, НБУ должен дать нам время до истечения срока аренды", – добавил он.



Кроме того, в конце прошлой недели "1+1 медиа" направили письмо в Министерство внутренних дел с просьбой "обеспечить охрану здания, чтобы исключить противоправные силовые действия по прекращению работы телецентра".

Как известно, "1+1 медиа", которой владеет Игорь Коломойский, покрывает эфиром около 98% населения Украины и обеспечивает вещание 7 каналов: "1+1", "2+2", "ТЕТ", "ПлюсПлюс", "Бигуди", "УНИАН ТВ","1+1 International".



Алена Рощенко, УП