Тимошенко внесли в базу "Миротворца"

Сайт центра "Миротворец" внес лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко в свою базу из-за прорыва границы вместе с экс-губернатором Одесчины Михеилу Саакашвили.

Это видно на сайте центра.

"Незаконное пересечение Госграницы Украины. Нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы Украины в составе группы лиц. Участие в подготовке незаконного пересечения государственной границы Украины лицом без украинского гражданства. Манипулирование общественно значимой информацией", - объяснили причину внесения в базу Тимошенко на сайте.

10 сентября в базу центра "Миротворец" внесли экс-губернатора Одесчины Михеила Саакашвили.

Как известно, сайт "Миротворец" связывают с членом коллегии МВД Антоном Геращенко. Сайт декларирует, что публикует информацию о людях, которые представляют угрозу украинскому государству и обществу, совершивших преступления против основ национальной безопасности.

В начале мая 2016 "Миротворец" обнародовал список представителей СМИ, аккредитованных террористической организацией "ДНР".

На фоне возмущения сайт извинился за публикацию неактуального списка журналистов.

24 мая прошлого года "Миротворец" обнародовал обновленный список журналистов, которые, на их взгляд, "сотрудничают со страной-агрессором". В перечне – 293 человека, в том числе четверо украинских журналистов, указаны почтовые адреса на территории России и номера телефонов.

Глава представительства Евросоюза Ян Томбинский и посол Германии в Украине Кристоф Вайль призывали удалить с сайта "Миротворец" данные журналистов, аккредитованных в так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украинская правда