Дело Януковича и К°: ГПУ изъяла золото, деньги, документы

Следователи департамента спецрасследований ГПУ совместно с оперативными сотрудниками УВБ ГФС и оперативного управления ГУ ГФС в Киевской области провели ряд обысков у чиновников времен Виктора Януковича.

Об этом сообщает во вторник пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

По ее словам, эти лица причастны к совершению преступлений, в частности перерегистрированию на подставных лиц ряд предприятий с целью прикрытия незаконной деятельности по легализации доходов полученных преступным путем.

Отмечается, что в результате обысков по месту жительства одного из бывших руководителей МВД Януковиче было обнаружены и изъяты денежные средства в сумме более 200 тысяч долларов США, 3 кг золота, драгоценные изделия, картины и иконы, документы и черновые записи, касающиеся служебной деятельности, а именно проведения силовых операций правоохранительных органов по противодействию протестным акциям, оружие и боеприпас.

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