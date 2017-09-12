Доклад ООН: Убийство Шеремета до сих пор не расследовали
В Организации объединенных наций обеспокоены, что в Украине до сих пор не расследовали убийство журналиста Павла Шеремета.
Об этом сообщила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер на презентации 19-о доклада ООН о ситуации с правами человека в Украине во вторник.
"Беспокойство вызывает ослабление защиты выражения мнений в средствах массовой информации. Прошло чуть больше года после убийства журналиста Павла Шеремета, однако расследования его смерти нет", - подчеркнула Фрейзер.
Также в ООН обеспокоены, что в Украине участились случаи высылки иностранных журналистов, как утверждают правоохранители, за ведение антиукраинской пропаганды.
Как известно, Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль – он погиб от взрыва утром 20 июля в центре Киева. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
На камерах видеонаблюдения видно, как ночью под машину, на которой ехал Шеремет, женщина и мужчина установили взрывчатку.
Позже журналисты "Слидство.Инфо" в документальном фильме "Убийство Павла" установили, что эти же женщина и мужчина находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.
Кроме того, в ночь перед убийством под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водитель последней Игорь Устименко оказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. 15 мая Устименко допросили.
В полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.
Комитет защиты журналистов (CPJ) констатировал, что за год расследование убийства Шеремета не дало результатов – и предложил провести международное расследование. Там не исключают, что к убийству Шеремета могут быть причастны власти Беларуси, России и Украины.
Amnisty International, посол Евросоюза и другие представители Запада требуют от украинских властей раскрыть убийство Шеремета.
Олег Твердь для УП
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