Госисполнители отдают "наверх" часть миллионных премий – СМИ

Государственные исполнители, которые получили миллионные премии, выписывают доверенности на доступ к своим счетам, что может свидетельствовать о схеме откатов с вознаграждений.

Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Журналисты выяснили, что перед тем, как получить многомиллионные премии, сотрудники исполнительной службы синхронно писали доверенности на доступ к их зарплатным счетам на имя малоизвестного им лица.

Только после доверенности госисполнители получали свои премии. За попытку избежать разделения денег, лишали работы.

Отмечается, что 9 декабря 2016 года, в день подачи заявления на получение вознаграждения, не менее 2 государственных исполнителей одновременно выдали доверенность с правом снятия части средств с их счетов мужчине по имени Николай Лысенко.

Документы были выданы в один день на одинаковый, трехмесячный срок, и были заверены у одного и того же нотариуса.

Андрей Назаровец просил и получил на счет 14 миллионов гривен вознаграждения за взыскание 71 миллиона гривен долга с государственной "Укрзализныци" в интересах ПУМБа Рината Ахметова и ТАСкомбанка бизнесмена Сергея Тигипко.

14 миллионов гривен премии он заработал только за 2 дня выполнения своих обязанностей.

Назаровец уверяет, что вознаграждение получил в полном объеме, а вот факт написания доверенности на имя Лысенко комментировать отказывается.

"Я получил всю сумму. Мне пришли все средства нам мой зарплатный счет. Какое-то поручение... я что-то давал, но никто ничего не снимал. Я своими средствами сам пользуюсь. Не имею ни к кому претензий.

Я не знаю, когда, что, кому... Со своими людьми я сам разбираюсь, и сам имею право распоряжаться своим имуществом и своими средствами по своему усмотрению. Без комментариев. Я не буду говорить, кто мои доверенные лица. Я могу дать доверенность на жену, брата, на кума, свата. Возможно, это (Лысенко, – ред.) больше, чем знакомый. Без комментариев ", - сказал Назаровец.

Другой госисполнитель Максим Борейко претендовал на вознаграждение меньше миллиона.

Доверенность он выдал в один день с Назаровцем, однако за неделю, почти одновременно с фактическим получением своего вознаграждения, Борейко через другого нотариуса аннулировал доверенность на имя Лысенко.

Вскоре Борейко был уволен из Минюста.

"Наші гроші з Денисом Бігусом" отмечают, что это свидетельствует о том, что Борейко отказался делиться своей наградой.

Сначала телефону он согласился встретиться с журналистами и поговорить о выплате вознаграждения и доверенность, но вскоре перестал брать трубку.

Он лишь отметил, что о Николае Лысенко, которому выдал доверенность, фактически ничего не знал.

По данным журналистов, по схеме госисполнители передают наверх 70% премий.

В Минюсте существование каких-либо откатов отрицают и призывают журналистов не считать чужие деньги.

"Нонсенс! Вы получили средства, чего вы будете отдавать их вверх? Если есть такие просьбы (об откатах – ред.), то есть правоохранительные органы – пусть они этим занимаются", - сказал заместитель министра юстиции Сергей Шкляр.

Как известно, норма о том, что госисполнители имеют право на получение 2% вознаграждения от суммы взысканного ими долга, заработала в октябре 2016 года.

В проекте постановления Кабмина, регулирующего размер вознаграждения госисполнителям, изначально были ограничения суммы, однако они исчезли из текста накануне принятия правительством.

В конце августа 2017 года, после публикации вознаграждений госисполнителям, Кабмин все же установил верхнюю границу "премий" – 308 тысяч гривен в одни руки за одно взыскание.

В то же время "Наші гроші з Денисом Бігусом" отмечают, что и на такой сумме можно иметь неплохие откаты. Потому что если для исполнения одного взыскания привлечены несколько государственных исполнителей, то каждый из них может получить по 308 тысяч гривен, а на всех за раз можно распределить те же 2% от суммы взыскания.

Как известно, ранее "Украинская правда" сообщала, что всего за два месяца 2017 восемь госисполнителей Министерства юстиции Украины получили вознаграждения более чем на 23 миллиона гривен.