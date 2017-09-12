Сенцова этапировали в Челябинск
Украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам колонии за терроризм, этапировали из иркутского СИЗО в Челябинск.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию Иркутской области.
"В иркутском СИЗО-1 получена информация, что О.Сенцова сегодня вывезли из Иркутска в Челябинск", - сказал член ОНК.
О причинах перевода Сенцова пока неизвестно.
Как известно, ранее российская правозащитница и журналитска Зоя Светова сообщила, что Сенцова, который находился в колонии Якутска, могли перевести в колонию строгого режима в городе Иркутске.
Позже это подтвердили в Общественной наблюдательной комиссии Иркутска.
25 августа 2015 года российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму, а еще одного украинца Александра Кольченко – до 10 лет заключения в исправительной колонии строгого режима.
Сенцова и Кольченко в феврале 2016 года этапировали в Челябинскую область.
Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченко сфабриковано, и выступили с критикой в адрес РФ, требуя освободить их.
12 сентября один из защитников украинца сообщил, что Сенцова этапировали из иркутского СИЗО, но куда и зачем, неизвестно.
Сенцова вместе с Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.
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