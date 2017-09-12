Лутковская хочет больше полномочий для защиты борцов с коррупцией

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Вторник, 12 сентября 2017, 13:06

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская выступает за увеличение ее полномочий по защите лиц, разоблачивших коррупционные правонарушения.

Об этом она сказала на международной конференции "Солидарность против коррупции", сообщает Укринформ.

Лутковская отметила, что недавно в парламенте был зарегистрирован законопроект, которым предусмотрено предоставление омбудсмену таких полномочий.

"Даже если соответствующая норма будет принята парламентом, я смогу это сделать в сотрудничестве с профсоюзами и в случае, если мы будем иметь независимые профсоюзы", - отметила она.

Омбудсмен подчеркнула, что в случае, если человек разоблачил определенную информацию, он должен иметь гарантии продолжения работы на предприятии, где работает. В этом случае, по словам Лутковской, проследить за соблюдением условий труда для такого человека смогут только действительно независимые профсоюзы.

 "Именно профсоюзы знают, какие условия труда созданы для этого человека", - сказала она.

Темы: коррупция Верховная Рада
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