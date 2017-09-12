Штаб АТО: Боевики применяют тактику одновременного обстрела нескольких пунктов

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Вторник, 12 сентября 2017, 13:13

Сутки в зоне проведения антитеррористической операции прошли без потерь.

Об этом рассказал на брифинге 12 сентября спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки, погибших и раненых в рядах Вооруженных сил Украины нет", – сказал он.

"На луганском направлении в Крымском состоялся один краткосрочный вражеский обстрел. Это произошло вечером. На других участках фронта на этом направлении боевые действия 11 сентября не велись", – отметил полковник.

По его словам, на донецком направлении, беспокойно было на Горловском периметре, а также на участке фронта Каменка - Пески. Противник дважды применял бронетехнику, в других случаях – легкое вооружение. Оккупанты в основном нарушали режим тишины в темное время суток.

"Всего на донецком направлении за прошедшие сутки произошло 10 вражеских обстрелов. Украинские войска дважды открывали огонь. В частности вблизи населенного пункта Зайцево", – сообщил Мотузяник.

На мариупольском направлении 11 сентября боевые действия велись в районе Богдановка и Старогнатовка, а также на участке фронта Чермалык - Широкино. Трижды оккупанты применяли минометы и при этом выпустили 15 боеприпасов в сторону наших позиций.

"Противник активно нарушал режим тишины как днем ​​так и ночью и также украинские войска были вынуждены несколько раз открывать огонь", – подчеркнул спикер АТО.

"В целом статистика свидетельствует, что противник придерживается тактики одновременного обстрела сразу нескольких украинских опорных пунктов", – отметил он.

По словам Мотузяника, всего 25 вражеских вооруженных провокаций зафиксировано за минувшие сутки на мариупольском направлении.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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