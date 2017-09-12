Песков о выдвижении Путина: Это "перебирание четок"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "перебиранием четок" информацию в СМИ о намерениях Владимира Путина баллотироваться на очередной срок в ноябре

Об этом сообщило ТАСС.

"Политологи перебирают четки гипотетических возможностей в рамках законодательства. Да, в рамках законодательства можно идти от партии, можно идти самовыдвиженцем. Вот все эти возможности и перебирают, пытаясь гадать, какие варианты будут задействованы в случае, если президент будет идти на выборы", - заявил Песков.

Пресс-секретарь также опроверг информацию, что администрация Кремля начала формирование списка доверенных лиц Путина к выборам 2018 года.

"Пока президент не озвучивал каких-либо решений, не говорил о намерении выдвигать свою кандидатуру. Пока идет обычная, достаточно напряженная ежедневная работа. Все предвыборные процедуры, кто бы ни баллотировался, должны выполняться в строгом соответствии с законом", - сказал он.

Как сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в администрации президента РФ, публичное объявление президента России Владимира Путина о своем согласии пойти на новый президентский срок запланировано на ноябрь.

Ранее СМИ сообщили, что в Кремле хотят сделать главным соперником Путина на выборах женщину. Среди "рассматриваемых 5–7 кандидатур" называли и Ксению Собчак.

Однако Собчак заявила, что не собирается вести дела с администрацией Кремля.

Позже в своем блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы" Собчак написала, что выборы 2018 года "были бы правильным вызовом для человека, который хочет вернуть политику в страну".

"И этот вызов адресован не только мне… (но – ред.) я сама решу: как и что мне делать. Никто не будет мной манипулировать, устраивая сливы и провокации в прессе. И как только я решу или решусь, вы узнаете это от меня лично", - подытожила Собчак.

Путин, отвечая в начале сентября на вопрос, почему он до сих пор не говорит о своем выдвижении на новый срок, пояснил, что после того, как объявляют предвыборную кампанию, все "сразу же перестают работать".