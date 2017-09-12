МВД обнародовало базу тестов для получения водительских прав

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Вторник, 12 сентября 2017, 13:50

Министерство внутренних дел обнародовало базу тестовых вопросов для экзаменов на получение водительских прав.

Об этом сообщили в Twitter МВД.

"Друзья, Сервисные центры МВД впервые опубликовали все вопросы тестов по ПДД", - говорится в сообщении.

База тестов содержит 589 страниц. Она составлена ​​в форме таблицы из трех колонок: вопросы, варианты ответов и иллюстрация. При этом правильных ответов нет.

Ранее Сервисные центры МВД разработали онлайн-сервис для подготовки к сдаче теста на знание правил дорожного движение, чтобы получить водительские права.

Сервис полностью имитирует прохождения испытательного теста: та же база вопросов и 20 минут на прохождение.

Также можно выбрать вопросы для определенной категории водительских прав.

Пройти онлайн-тестирование можно по этой ссылке.

Темы: МВД
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