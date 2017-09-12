Судью Высшего хозсуда, который имеет 7 квартир и 3 дома, уволили

Высший совет правосудия уволил судью Высшего хозяйственного суда Сергея Бондаря, который имеет 7 квартир в Киеве и 3 дома в области.

Такое решение совет принял 12 сентября.

Бондаря уволили в связи с подачей заявления об отставке.

В общем 12 сентября уволили 28 судей из разных областей.

Как известно, ранее Бондарь участвовал в конкурсе на должность судьи нового Верховного суда. Однако Высшая квалификационная комиссия судей поддержала вето Общественного совета добропорядочности его избрание.

ОСД свое решение мотивировал тем, что Бондарь не отвечает "критериям добропорядочности и профессиональной этики", поскольку участвовал в конфликте, связанном с реприватизацией ОАО "Никопольский завод ферросплавов".

А также потому, что Бондарь не соответствует антикоррупционным критериям, поскольку имеет очень много недвижимости, и образ его жизни не соответствует декларируемым доходам.

Как сообщалось ранее, семья судьи Высшего хозяйственного суда Украины Сергея Бондаря обладает 7 квартирами в Киеве и 2 в Крыму общей площадью 656 кв.м, а также 3 домами близ столицы общей площадью 652 кв.м.