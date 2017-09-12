Солдату, служащему в зоне АТО, уже платят от 17 тысяч – Минобороны

276 просмотров
Вторник, 12 сентября 2017, 14:00

С 1 сентября зарплата рядового военнослужащего в звании "солдат", выполняющего задачи в зоне проведения антитеррористической операции, составляет минимум 17 тысяч гривен.

Об этом заявил заместитель начальника департамента финансов Министерства обороны Сергей Галинский на брифинге в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"7 тысяч гривен – это основное денежное обеспечение, 10 тысяч гривен – это доплата; она начинается, когда солдат провел в АТО полный месяц. Кроме того, если солдат непосредственно принимал участие в боевых действиях или сбил технику противника, выплачивается дополнительный бонус", – сказал он.

Галинский отметил, что зарплаты военнослужащих Воздушно-десантных войск и морской пехоты выше, чем у военнослужащих других подразделений Вооруженных сил Украины.

"Объем расходов 2017 года позволяет нам в полном объеме обеспечить выплату денежного обеспечения на уровне не меньше 2016 года, и заработную плату с учетом роста минимальной зарплаты в государстве", – заявил он.

По словам чиновника, Минобороны располагает достаточными средствами на восстановление вооружения и военной техники, подготовку войск, содержание и совершенствование систем связи.

"На данный момент задолженности по выплате вознаграждений нет", – утверждает он.

"В 2016 году мы потратили на вознаграждения участникам АТО всего 1,9 млрд грн, а за 8 месяцев текущего года - мы уже потратили 2,2 миллиарда гривен", – сказал Галинский.

Ранее "Украинская правда" писала, что в этом году в среднем 43 военнослужащих в сутки получают 1000 гривен за участие в боевых действиях, тогда как в прошлом году таких было 129 бойцов в сутки – да и получить это поощрение не так просто.

Читайте также: Тысячу Порошенко получают 43 бойца АТО

Темы: АТО армия Минобороны зарплаты
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Штаб АТО: Боевики применяют тактику одновременного обстрела нескольких пунктов 12 сентября 2017, 13:13
Сутки в АТО: 36 обстрелов, боевики применили минометы на Луганщине 12 сентября 2017, 07:37
День в АТО: Боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ 11 сентября 2017, 19:01
powered by lun.ua
Главные новости
МИД РФ кричит, что Украина устанавливает "насильственный языковой режим"
Курченко экспортирует из РФ металлопродукцию, произведенную в ОРДЛО
Штаб АТО: Боевики применяют тактику одновременного обстрела нескольких пунктов
Боевики удерживают журналиста Васина без возможности любого общения
Все новости
фото

Библиотека будущего. Во Львове открыли Центр Шептицкого

Наука – это весело

Карикатурист изобразил невероятные фейлы ученых