Саакашвили таки будет судиться за паспорт

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Вторник, 12 сентября 2017, 14:40

Адвокаты экс-президента Грузии Михеила Саакашвили заявляют, что будут обжаловать лишение его украинского гражданства в Высшем административном суде.

Об этом 12 сентября во Львове сказал "Укринформу" один из защитников Саакашвили Маркиян Галабала

"Мы ожидаем судебного разбирательства админпротокола, чтобы продолжать отстаивать свою позицию. Одним из следующих наших шагов будет обжалование указа президента о лишении Саакашвили гражданства Украины в Высшем административном суде", – заявил Галабала.

Накануне президент Петр Порошенко назвал преступлением незаконное пересечение государственной границы Саакашвили и группой народных депутатов и заявил, что инцидент должен решаться исключительно в юридической плоскости, а не политической.

"В любом правовом государстве лицо имеет право обжаловать любой нормативный акт в административном суде. В данном случае – в Высшем административном суде. И я, как президент, безусловно, выполню любое решение суда", – сказал Порошенко.

"Не нравится решение украинских судов – есть Европейский суд по правам человека. Это правовая плоскость. Прошло уже более полутора месяцев, никто в суд не подавал. ... Вместо этого совершено преступление", – подчеркнул президент.

Темы: Саакашвили
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