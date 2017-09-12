По всей России третий день эвакуируют тысячи людей из-за "минирования"

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Вторник, 12 сентября 2017, 15:19

Начиная с 10 сентября в различных городах России массово происходят эвакуации объектов инфраструктуры.

Об этом во вторник пишет издание Meduza.

Согласно информации первым был Омск, где 10 сентября в общероссийский единый день голосования, неизвестный сообщил о минировании администрации города. Полиция проверила здание, но опасных предметов не нашла.

"В ночь на 11 сентября полиции Омска сообщили о минировании нескольких кинотеатров и торговых центров", - пишет издание.

Также в Омске эвакуировали крупные гостиницы, рынки, отделение Пенсионного фонда России и школы. Во всех случаях бомбу не находили.

Издание отмечает, что 11 и 12 сентября через анонимные звонки эвакуации проводили сразу в нескольких крупных городах России.

"Людей выводили из вокзалов, школ, вузов, администраций, торговых центров, кинотеатров по всей стране - в Красноярске, Перми, Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске, Брянске, Челябинске, Ставрополе, Уфе, Магадане, Рязани и других городах. В большинстве городов граждан эвакуировали сразу из многих объектов: например, в Омске - с 56, в Ставрополе - с 42 по сообщениям правоохранительных органов, все эвакуации проводились после звонков о взрывных устройствах в общественных местах, они поступали в полицию в течение более чем восьми часов", - пишет вы ки.

Указывается, что общее количество эвакуированных людей пока неизвестно, однако только в Омске сообщается о семь тысяч человек.

Во вторник 12 сентября эвакуации объектов в городах России продолжаются.

"12 сентября в Перми, где утром из различных учреждений эвакуировали около шести тысяч человек, после нескольких сообщений о бомбах в учебных заведениях отменили занятия во всех школах", - пишет издание.

Российские силовики заявляют, что за звонками стоят "телефонные террористы". Отдельные говорят, что звонки поступали из-за границы.

Федеральные ведомства отказываются объяснять, что происходит.

Темы: Росcия криминал терроризм
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