По всей России третий день эвакуируют тысячи людей из-за "минирования"

Начиная с 10 сентября в различных городах России массово происходят эвакуации объектов инфраструктуры.



Об этом во вторник пишет издание Meduza.



Согласно информации первым был Омск, где 10 сентября в общероссийский единый день голосования, неизвестный сообщил о минировании администрации города. Полиция проверила здание, но опасных предметов не нашла.



"В ночь на 11 сентября полиции Омска сообщили о минировании нескольких кинотеатров и торговых центров", - пишет издание.



Также в Омске эвакуировали крупные гостиницы, рынки, отделение Пенсионного фонда России и школы. Во всех случаях бомбу не находили.



Издание отмечает, что 11 и 12 сентября через анонимные звонки эвакуации проводили сразу в нескольких крупных городах России.



"Людей выводили из вокзалов, школ, вузов, администраций, торговых центров, кинотеатров по всей стране - в Красноярске, Перми, Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске, Брянске, Челябинске, Ставрополе, Уфе, Магадане, Рязани и других городах. В большинстве городов граждан эвакуировали сразу из многих объектов: например, в Омске - с 56, в Ставрополе - с 42 по сообщениям правоохранительных органов, все эвакуации проводились после звонков о взрывных устройствах в общественных местах, они поступали в полицию в течение более чем восьми часов", - пишет вы ки.



Указывается, что общее количество эвакуированных людей пока неизвестно, однако только в Омске сообщается о семь тысяч человек.



Во вторник 12 сентября эвакуации объектов в городах России продолжаются.



"12 сентября в Перми, где утром из различных учреждений эвакуировали около шести тысяч человек, после нескольких сообщений о бомбах в учебных заведениях отменили занятия во всех школах", - пишет издание.



Российские силовики заявляют, что за звонками стоят "телефонные террористы". Отдельные говорят, что звонки поступали из-за границы.



Федеральные ведомства отказываются объяснять, что происходит.