СБУ объявила в розыск Черновецкого

2797 просмотров
Вторник, 12 сентября 2017, 15:41

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого.

Об этом свидетельствует информация на сайте Министерства внутренних дел в списке разыскиваемых лиц.

 
скриншот

Указывается, что Черновецкий разыскивается СБУ как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры.

Как известно, 25 июля 2017 суд дал разрешение на задержание экс-мэра Киева Леонида Черновецкого с целью повода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как известно, управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, осуществляющих досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) на Парковой дороге в Киеве.

14 июля 2017 прежнему столичном городском голове Черновецкому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины.

Черновецкий заявил, что выдвижение ему подозрения являются местью генпрокурора Юрия Луценко, а также попытался "перевести стрелки" на своего заместителя Галина Герега.

Как известно, Черновецкий был мэром Киева с 2006-го до 2012 года. Сейчас живет за границей.

Украинская правда

Темы: Черновецкий СБУ розыск
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Зять Черновецкого продал девелоперский проект в России – СМИ 30 августа 2017, 21:08
Грузия не выдаст Украине Черновецкого – прокуратура 27 июля 2017, 09:51
Суд разрешил задержать Черновецкого 26 июля 2017, 12:27
powered by lun.ua
Главные новости
На должность замглавы МинАПК претендует сторонник моратория на землю
Украина потребует допуска представителя ОБСЕ к Васина
По факту прорыва границы на ПП "Шегини" задержали 5 человек
МИД РФ кричит, что Украина устанавливает "насильственный языковой режим"
Все новости
социология

Исследователи определили худшую страну для того, чтобы быть родителями

Первая помощь

14 распространенных ошибок при оказании первой медпомощи