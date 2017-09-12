В МВД объяснили, почему о задержании Саакашвили речь не идет

В Министерстве внутренних дел Украины считают, что экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили незаконно находится в Украине, однако оснований для его задержания пока нет.



Об этом сказал журналистам директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко 12 сентября в Киеве.



"По нашему мнению – да", – ответил он на вопрос о том, считает ли МВД незаконным пребывание Саакашвили в Украине.



В то же время Шевченко отметил, что для задержания политика пока оснований нет.



По делу о незаконном пересечении границы пока есть 5 задержанных.



По словам спикера МВД, следствие имеет основания подозревать их в совершении уголовных правонарушений.



Относительно объявления подозрения Шевченко указал следующее:



"Процессуальных подозреваемых еще нет. Подозрение еще никому не предъявлено".



Валентина Романенко, УП