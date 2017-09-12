Председателя правления "Хлеб Украины" в центре Киева поймали на взятке
Председателя правления ГАК "Хлеб Украины" задержали во время получения взятки.
Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.
"Председателю правления ГАК "Хлеб Украины" все было никогда взять 7 тыс долларов с сельхоз предпринимателя за заключение договора аренды. Сегодня взятка была взята", - написал он.
Луценко сообщил, что ГПУ и К СБУ взяли главу правления вместе с посредником.
Руководителем ГАК "Хлеб Украины" является Мирон Скординський.
Украинская правда
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