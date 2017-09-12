Председателя правления "Хлеб Украины" в центре Киева поймали на взятке

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Вторник, 12 сентября 2017, 16:20

Председателя правления ГАК "Хлеб Украины" задержали во время получения взятки.

Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

"Председателю правления ГАК "Хлеб Украины" все было никогда взять 7 тыс долларов с сельхоз предпринимателя за заключение договора аренды. Сегодня взятка была взята", - написал он.

Луценко сообщил, что ГПУ и К СБУ взяли главу правления вместе с посредником.

Руководителем ГАК "Хлеб Украины" является Мирон Скординський.

Украинская правда

Темы: Луценко взятка
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