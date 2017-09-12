Председателя правления "Хлеб Украины" в центре Киева поймали на взятке

Председателя правления ГАК "Хлеб Украины" задержали во время получения взятки.



Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.



"Председателю правления ГАК "Хлеб Украины" все было никогда взять 7 тыс долларов с сельхоз предпринимателя за заключение договора аренды. Сегодня взятка была взята", - написал он.



Луценко сообщил, что ГПУ и К СБУ взяли главу правления вместе с посредником.



Руководителем ГАК "Хлеб Украины" является Мирон Скординський.

Украинская правда