ГПУ еще не завершила экстрадиционную проверку Саакашвили - Петренко

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Вторник, 12 сентября 2017, 18:34

Генпрокуратура Украины еще не завершила экстрадиционную проверку по запросу Главной прокуратуры Министерства юстиции Грузии о выдаче бывшего грузинского президента, экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

Об этом сообщил на пресс-конференции министр юстиции Павел Петренко.

"В связи с тем, что у нас нет пока соответствующих заключений и документов, можем говорить, что она (проверка — ред.) еще не завершена", - отметил министр.

Он пояснил, что украинским законодательством предусмотрено, что такую проверку во всех случаях, независимо от стадии рассмотрения дел в стране, которая запрашивает экстрадицию, осуществляют органы прокуратуры.

"После получения запроса были направлены все материалы в органы прокуратуры для проведения экстрадиционной проверки. Это предварительный этап, в случае его завершения с положительными выводами будет принимать дальнейшие процедурные решения в четком соответствии с законом", - подчеркнул Петренко.

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

Ранее сообщалось, что из-за того, что уголовные дела, в связи с которыми просят выдать Саакашвили, находятся на рассмотрении Тбилисского городского суда, экстрадиционный запрос будет рассматриваться Министерством юстиции Украины.

Укринформ

Темы: Саакашвили Петренко Грузия Генпрокуратура
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