День в АТО: Боевики стреляли меньше, но ранили двух военных

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Вторник, 12 сентября 2017, 19:26

Во вторник пророссийские боевики существенно уменьшили свою активность по сравнению с предыдущим днем.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, от полуночи зафиксировано 4 факта открытия огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Из них один обстрел характеризуется как неприцельный.

"Вместе с тем даже незначительная активность врага привела к ранениям наших бойцов. Так, около 7 утра во время обстрела опорного пункта сил АТО из гранатомета у Крымского два военнослужащих украинской армии получили ранения", - отметили в пресс-центре.

На Донецком направлении боевики дважды били из крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениям в Авдеевский промзоне. А на Приморском направлении из стрелкового оружия российские наемники неприцельно обстреляли укрепления сил АТО в окрестностях Талаковки.

Украинская правда

Темы: АТО
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