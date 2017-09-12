День в АТО: Боевики стреляли меньше, но ранили двух военных

Во вторник пророссийские боевики существенно уменьшили свою активность по сравнению с предыдущим днем.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, от полуночи зафиксировано 4 факта открытия огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Из них один обстрел характеризуется как неприцельный.

"Вместе с тем даже незначительная активность врага привела к ранениям наших бойцов. Так, около 7 утра во время обстрела опорного пункта сил АТО из гранатомета у Крымского два военнослужащих украинской армии получили ранения", - отметили в пресс-центре.

На Донецком направлении боевики дважды били из крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениям в Авдеевский промзоне. А на Приморском направлении из стрелкового оружия российские наемники неприцельно обстреляли укрепления сил АТО в окрестностях Талаковки.

Украинская правда