Енин: Страны ЕС не подтвердили наличие активов Януковича

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Вторник, 12 сентября 2017, 20:57

Еврокомиссия не предоставила адвокатской компании, представляющей интересы экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, информацию о наличии их средств и активов в странах ЕС, поскольку эта информация имеет ограниченный доступ.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сказал заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"Дело в том, что в большинстве стран ЕС эта информация с ограниченным доступом и не может быть передана сторонним лицам, которые не имеют отношения к уголовному производству, соответственно и ответ Еврокомиссия так сформулирован", - сообщил он на просьбу прокомментировать заявление адвокатской компании, в котором говорится, что в полученном ею ответе Еврокомиссии последняя утверждает, что не получила подтверждения от стран ЕС о наличии средств и активов, принадлежащих Александру Януковичу.

"Большинство стран ее (информацию о наличии активов) не предоставила", - добавил Енин.

Темы: Янукович ЕС
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