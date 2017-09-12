Главные новости дня

Подборка самых важных новостей за 12 сентября на Украинской правде.

О Саакашвили. Представитель Государственной пограничной службы зачитал Михеилу Саакашвили административный протокол о незаконном пересечении ним украинской госграницы.

Также Саакашвили утверждает, что его паспорт находится у президента Петра Порошенко.

О прорыве границы. 12 сентября полиция Львовской области по факту прорыва границы на пункте пропуска "Шегини" 10 сентября задержала 5 человек.

О Курченко. Беглый олигарх Сергей Курченко экспортировал в июне-августе из России металлопродукцию стоимостью почти 71 млн долларов, которую произвели предприятия на оккупированной территории Донбасса.

О Шеремете. В Организации объединенных наций обеспокоены, что в Украине до сих пор не расследовали убийство журналиста Павла Шеремета.

О госисполнителях. Государственные исполнители, которые получили миллионные премии, выписывают доверенности на доступ к своим счетам, что может свидетельствовать о схеме откатов с вознаграждений.

О Васине. Миссия по правам человека ООН обращает внимание, что боевики не позволяют общаться с родственниками журналисту Станиславу Асееву, которого удерживают заложником в оккупированном Донецке с начала июня.

Об iPhone. Компания Apple представила новый телефон iPhone X, который значительно отличается от всех предыдущих разработок компании.