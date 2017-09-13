Bloomberg: В РФ могут создать новый госбанк, чтобы обойти санкции США

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Среда, 13 сентября 2017, 02:33

Российское правительство думает о создании нового государственного банка  для финансирования расходов на оборону.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что на это Россию подтолкнул новый закон США о санкциях. Согласно этому закону на американских граждан и компании могут быть наложены дополнительные санкции, если они будут проводить транзакции с российскими военными или разведкой.

Издание пишет, что сейчас Россия находится "в разгаре военного строительства", тратя на оборону 20 млрд рублей. Эти деньги идут на новые самолеты, корабли, ракеты и другое вооружение.

Около 90% займов российским оборонным предприятиям предоставляют банки Сбербанк и ВТБ. Так, в прошлом году банки предоставили кредитов на сумму около 197 млдр. рублей ($3,4 млрд).

Как сообщает Bloomberg, несмотря на то, что эти банки уже ограничены в способности привлекать финансирование, новые санкции включают в себя более широкие ограничения – запрет на доступ к финансовой системе США. Поэтому правительство России рассматривает в качестве решения проблемы создание нового госбанка.

Пресс-службы Минфина РФ, Сбербанка и ВТБ отказались от комментариев.

Как известно, в начале августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях.

Темы: Росcия санкции США
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