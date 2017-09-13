Климпуш-Цинцадзе верит, что США даст деньги на миротворцев в Украине

305 просмотров
Среда, 13 сентября 2017, 10:04

Несмотря на намерения нынешней администрации США существенно сократить взносы в ООН, в том числе на миротворческие операции, официальный Вашингтон все же готов сделать исключение для Украины относительно введения миротворцев на Донбасс.

Такое убеждение высказала во вторник в Вашингтоне вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе по результатам проведенных встреч в американской столице, сообщает "Укринформ".

"Думаю, что мы получили четкое заверение со стороны США относительно того, что Соединенные Штаты готовы сделать исключение из своего правила, которое они недавно ввели относительно отказа от поддержки любых миротворческих миссий со стороны ООН и их оплаты", – сказала она.

Климпуш-Цинцадзе убеждена, что в случае принятия совместного решения в Совете Безопасности ООН о введении миротворцев на Донбасс, американская сторона "была бы готова поддержать это финансово".

Вице-премьер напомнила, что Украина выступила с инициативой ввести миротворческую миссию на Донбассе еще в 2015 году, и "американские коллеги полностью разделяют этот подход".

Как известно, украинская делегация намерена сосредоточить основное внимание на этой теме во время работы 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, открывшейся во вторник в Нью-Йорке. В частности, на этом акцентирует президент Петр Порошенко во время выступлений на заседаниях ГА ООН и Совета Безопасности Организации.

Темы: миротворцы США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
РФ хочет ввести миротворцев на Донбасс для охраны ОБСЕ на полгода 13 сентября 2017, 06:06
Главные новости дня 11 сентября 2017, 21:45
Путин не против миротворцев на всей территории Донбасса 11 сентября 2017, 17:42
powered by lun.ua
Главные новости
Хроника 13 сентября. "Зомбирование" Кашпировским от БЮТ и Ехануров-премьер от Ющенко
Сутки в АТО: Вечером ситуация обострилась, двое военных ВСУ ранены
СМИ: Россия передала США план нормализации отношений
Полиция: В Запорожье возле офисного здания произошел взрыв
Все новости
графики недели

Женщины зарабатывают меньше мужчин, а в Украине выросло количество авто на "бляхах"

Эксклюзив

Первые фото со свадьбы нардепа Лещенко и DJ Nastya