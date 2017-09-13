Еврокомиссия оценит успехи Украины в "безвизе" до нового года

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Среда, 13 сентября 2017, 10:27

Европейская комиссия проведет оценку выполнения Украиной безвизового режима с Евросоюзом до конца этого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Еврокомиссии.

"Мы можем подтвердить, что мы получили от украинских властей отчет (по выполнению "безвиза" – ред.), который будет приобщен к мониторинговому отчету о безвизовом режиме до конца этого года", – сообщили там.

"Отчет будет открытым и доступным в интернете", – добавили в Еврокомиссии.

Как известно, 11 июня вступило в силу решение Совета Евросоюза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран ЕС и "шенгенской зоны"
 
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, что Еврокомиссия не будет инициировать процедуру приостановления безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в ЕС.

Темы: безвиз Еврокомиссия
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