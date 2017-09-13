Еврокомиссия оценит успехи Украины в "безвизе" до нового года

Европейская комиссия проведет оценку выполнения Украиной безвизового режима с Евросоюзом до конца этого года.



Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Еврокомиссии.



"Мы можем подтвердить, что мы получили от украинских властей отчет (по выполнению "безвиза" – ред.), который будет приобщен к мониторинговому отчету о безвизовом режиме до конца этого года", – сообщили там.



"Отчет будет открытым и доступным в интернете", – добавили в Еврокомиссии.



Как известно, 11 июня вступило в силу решение Совета Евросоюза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран ЕС и "шенгенской зоны"



Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, что Еврокомиссия не будет инициировать процедуру приостановления безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в ЕС.