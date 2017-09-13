Прокуратура возбудила дело из-за "выборов" в Севастополе

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Среда, 13 сентября 2017, 10:49

Прокуратура Крыма открыла уголовное производство по факту проведения 10 сентября выборов так называемого "губернатора" Севастополя.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, дело возбуждено по обращению народного депутата Украины Дмитрия Белоцерковца.

"Указанное уголовное производство начато по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) УК Украины", - говорится в сообщении.

Прокуратура проведет расследование для установления всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к проведению незаконных выборов на территории АРК.

Обращение Дмитрия Белоцерковца
Обращение Дмитрия Белоцерковца

Как сообщалось, 10 сентября в оккупированном Севастополе состоялись так называемые "губернаторские выборы", в связи с чем МИД Украины выразил решительный протест Российской Федерации.

Эстонское председательство в ЕС не признало так называемые "губернаторские выборы".

Украинская правда

Темы: Севастополь прокуратура виборы
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