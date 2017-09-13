ОБСЕ заметила в запрещенной зоне на Донбассе 40 танков боевиков

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Среда, 13 сентября 2017, 11:27

Наблюдатели ОБСЕ говорят, что видели 40 неизвестных танков боевиков, не отведенных в специальные места для хранения.

Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии организации от 11 сентября.

"За линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольном правительству районе беспилотный летательный мини-аппарат СММ зафиксировал 40 танков (неустановленного типа), которые стояли на территории объекта неподалеку с. Мануйловка (65 км к востоку от Донецка)", - рассказывают наблюдатели.

Кроме того, сообщили в ОБСЕ, 11 сентября СММ зафиксировала в зоне безопасности на Донбассе боевые бронированные машины, бронированные машины военного типа и свежие следы, которые она оценила как следы танка.

В частности, на оккупированной территории наблюдатели видели БМП у Луганска, а также два БТРа и один БРДМ вблизи Донецка.

"По данным воздушного наблюдения по состоянию на 8 сентября обнаружены 8 бронированных машин военного типа и почти 60 грузовиков военного типа в г. Кальмиусское (быв. Комсомольское, 42 км к юго-востоку от Донецка), в зоне, в пределах которой размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено", - отмечается в отчете.

Украинская правда

Темы: Донбасс ОБСЕ АТО
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